Dal 2025 scatta il blocco sugli stipendi pubblici per chi si trova in una specifica situazione: chi è interessato.

Dal 1° gennaio 2025 è cambiato il rapporto tra fisco e dipendenti pubblici. La Legge di Bilancio ha introdotto una misura che punta a colpire direttamente chi accumula debiti con l’Agenzia delle Entrate, prevedendo la possibilità di trattenere automaticamente una quota – per onorarli – in busta paga. Scopriamo, dunque, cosa cambia nei fatti.

Stipendi pubblici, chi rischia il blocco del salario con la nuova manovra

I numeri ufficiali parlano di circa 250 mila lavoratori pubblici con debiti fiscali oltre i 5.000 euro. La nuova norma, però, restringe il campo: la trattenuta scatterà solo per chi percepisce uno stipendio lordo superiore ai 2.500 euro al mese.

Ciò significa che – facendo un calcolo veloce – i casi effettivi si ridurranno a circa 30 mila persone, con retribuzioni medie che si aggirano attorno ai 3.500 euro.

monete banconote soldi duecento euro

La sanzione ammonta fino a un settimo dello stipendio che sarà congelato e versato direttamente allo Stato. Tradotto in cifre, parliamo di una decurtazione che potrà arrivare a 500 euro al mese, da mantenere finché il debito non sarà completamente saldato.

Come funzionerà il nuovo sistema di controllo

Non c’è, dunque, un intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate. Ogni volta che lo Stato erogherà stipendi e pensioni, scatteranno controlli incrociati sui dati fiscali dei beneficiari. Se il dipendente risulterà inadempiente e rientrerà nelle soglie previste, la trattenuta sarà automatica.

Ad occuparsi della decurtazione, infatti, sarà la stessa amministrazione pubblica che versa lo stipendio, la quale avrà l’obbligo di trasferire la somma recuperata al Fisco. In questo modo il recupero sarà più veloce e meno soggetto a lungaggini burocratiche.

In questo modo, dunque, secondo quanto previsto dalla nuova manovra, si mostra il pugno di ferro verso chi non rispetta gli obblighi fiscali e i debiti contratti con il Fisco.