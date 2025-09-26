Bonus single 2025, tutte le agevolazioni tra casa, studio e lavoro

Dal welfare aziendale al bonus affitto, fino agli aiuti per la salute: ecco le misure rivolte ai single e agli under 36.

Negli ultimi anni, gran parte delle misure di sostegno economico è stata concepita per le famiglie, soprattutto quelle numerose e in difficoltà. Tuttavia, anche chi vive da solo può contare su una serie di strumenti messi in campo dal legislatore, pensati per agevolare lavoratori, studenti e giovani under 36 che desiderano acquistare la prima casa. Dai fringe benefit aziendali al bonus affitto, passando per gli aiuti sul fronte psicologico, le opportunità da cogliere sono diverse: scopriamo tutti i bonus per i single.

Fringe benefit e agevolazioni fiscali per i single

Il welfare aziendale continua a rappresentare un pilastro fondamentale anche per i single. Per il triennio 2025-2027, infatti, i fringe benefit non concorreranno a formare reddito entro il limite di 1.000 euro annui per i lavoratori senza figli.

La soglia sale a 2.000 euro per chi ha figli a carico, anche se nati fuori dal matrimonio. Tra i benefici rientrano beni e servizi messi a disposizione dalle aziende, ma anche rimborsi per spese primarie come bollette di luce, gas e acqua, canoni di locazione e interessi sui mutui.

Sempre in tema di utenze domestiche, è presente ancora il bonus sociale bollette, rivolto anche ai single con un ISEE fino a 9.530 euro o, nella sua versione straordinaria, fino a 25.000 euro, accreditato automaticamente in bolletta, senza presentare domande.

Un altro sostegno importante è il bonus affitto per i neoassunti a tempo indeterminato, valido fino al 31 dicembre 2025. Chi si trasferisce per lavoro ad almeno 100 chilometri dalla residenza potrà ricevere fino a 5.000 euro l’anno, per due anni, come rimborso delle spese di locazione. A beneficiarne sono i dipendenti con reddito annuo non superiore a 35.000 euro.

Casa, studio e salute: le misure mirate ai giovani

Sul fronte abitativo, è presente anche la detrazione per gli studenti universitari fuori sede, che consente di recuperare il 19% delle spese di affitto fino a un massimo di 2.633 euro. È necessario che lo studente risieda ad almeno 100 chilometri dall’ateneo e disponga di un contratto regolare di locazione.

Chi desidera acquistare la prima casa può, invece, fare affidamento sul bonus mutuo rivolto agli under 36 con ISEE non superiore ai 40.000 euro, che prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre all’accesso agevolato al Fondo di garanzia statale fino al 2027.

Infine, c’è il bonus psicologo, finanziato con 9,5 milioni di euro per il 2025. Possono richiederlo i cittadini con ISEE fino a 50.000 euro, con un contributo massimo che varia da 500 a 1.500 euro a seconda della fascia di reddito. La misura copre fino a 50 euro per seduta, fondi permettendo.