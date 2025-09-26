Vai al contenuto
Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari, il significato: “Io non dimentico che mi hai salvato”

Riccardo Zanotti Pinguini Tattici Nucleari

Qual è il significato di Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari? La canzone racconta la fine di una storia d’amore tra dolore e consapevolezze.

Una canzone che fa venire la pelle d’oca fin dalle prime parole: “Imparerò a dormire qui da solo, ad avere giorni storti e non dirtelo più“. Stiamo parlando di Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: scopriamo il significato e il testo del brano.

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato della canzone

Contenuta all’interno dell’album Hello World, Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari è stata scritta da Giorgio Pesenti (okgiorgio), Riccardo Zanotti e Marco Paganelli. Con numeri non indifferenti su Spotify, è una delle canzoni più ascoltate del disco. Il merito non è solo della melodia, ma anche del testo, che racconta di emozioni che tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato. Il significato ruota attorno all’amore, o meglio a ciò che si prova dopo una rottura.

Ora lo so
Ci penso mentre parti
Che dovrò imparare a disimpararti“.

Quando finisce una storia d’amore non si perde soltanto un punto di riferimento, ma ci si ritrova orfani di tanti piccoli momenti. Di conseguenza, bisogna disabituarsi a determinati atteggiamenti e imparare a vivere in modo diverso.

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi
Ma tu eri casa ovunque mi trovassi
Imparerò che è impossibile salvarsi
Per chi passa una vita ad autosabotarsi, io“.

Due persone che si erano promessi di trascorrere la vita insieme, che avevano perfino immaginato il nome e l’aspetto dei loro figli, come possono “esistere” l’una senza l’altra? All’inizio fa male, ma pian piano il dolore lascerà spazio a nuove speranze. Il ricordo, però, resta perché è impossibile dimenticare chi ti ha salvato.

Non chiedermi se ti amo ancora
Mi servirà un amaro
Per far passar l’amaro in bocca“.

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari racconta i momenti immediatamente successivi alla fine di una storia d’amore, quando riprendere in mano la propria vita sembra impossibile. C’è smarrimento, ma c’è anche una consapevolezza che vale la pena evidenziare: una relazione, seppur finita, ha insegnato e lasciato qualcosa ed è importante non cancellare ciò che di bello c’è stato.

Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari: il testo della canzone

Imparerò a dormire qui da solo
Ad avere giorni storti e non dirtelo più
Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro…

ultimo aggiornamento: 26 Settembre 2025 10:58

