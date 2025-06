Torino is fantastic su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta

Le anticipazioni e gli ospiti della serata evento Torino is fantastic in onda il 29 giugno su Canale 5 con Gerry Scotti.

Domenica 29 giugno va in onda su Canale 5 la serata evento Torino is fantastic. Condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi, il concerto porterà sul palco alcuni tra i nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti.

Torino is fantastic in onda su Canale 5: anticipazioni e ospiti

Una serata dedicata alla buona musica italiana e internazionale quella che va in onda su Canale 5 domenica 29 giugno 2025. Stiamo parlando di Torino is fantastic, evento registrato lo scorso 24 giugno nel capoluogo piemontese in occasione della Festa di San Giovanni. Condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi, lo spettacolo promette di essere imperdibile. Le anticipazioni ci dicono che tra gli ospiti più attesi c’è un’artista di fama mondale.

Stiamo parlando di Shaggy che, in occasione del trentennale dall’uscita della sua iconica Boombastic (Fantastic), presenterà una nuova versione della canzone. Ci sono, poi, tanti nomi della scena musicale nostrana che di certo entusiasmeranno i telespettatori: da Mahmood ad Antonello Venditti, passando per Il Volo, Tananai, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso. Super attesi anche i finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Torino is fantastic: scaletta e canzoni

Torino is fantastic, prodotto da Friends & Partners con la regia di Roberto Cenci, è registrato, per cui le anticipazioni ci svelano anche la scaletta d’uscita degli ospiti e le canzoni che porteranno in scena. Di seguito l’ordine di esibizione e i brani: