Le cause del rogo sviluppatosi in un edificio in piazza Carlo Felice, a Torino, sono ancora da accertare.

Un incendio si è sviluppato all’interno di un edificio in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione. Le fiamme – secondo quanto si apprende – si sono sviluppate nelle mansarde del palazzo per cause ancora da accertare.

Sul posto varie squadre dei Vigili del Fuoco con autoscala, la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città. Alcune persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari: si tratta di due agenti di Polizia e un operaio, che hanno riportato lievi ustioni ed escoriazioni, e di due condomine, fuori casa quando è scoppiato l’incendio, che hanno accusato leggeri malori.

Il palazzo e i negozi su piazza Carlo Felice e via Lagrange, nel cuore di Torino, ovvero il punto in cui è divampato l’incendio, sono stati evacuati.