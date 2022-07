A Torino arriva l’autobus senza conducente: è la prima città italiana a sperimentare la guida autonoma su strada. Il servizio sarà gratuito.

Due autobus senza conducente stanno per arrivare a Torino, facendola diventare la prima città italiana a sperimentare la guida autonoma su strada. Il servizio sarà attivo a partire dal prossimo ottobre e sarà del tutto gratuito, con prenotazione che si potrà effettuare comodamente tramite app. Vediamo come funziona e il tragitto che coprirà.

Torino: debutta l’autobus senza conducente

Dal prossimo ottobre, quanti si trovano a Torino potranno usufruire di un servizio di bus navetta gratuito. Ovviamente, non è questa la novità, ma il fatto che si tratta di due autobus senza conducente. Studiati dalla società innovativa Navya, con sede a Lione, i due mezzi di trasporto percorreranno un itinerario di circa due chilometri, nella zona degli ospedali cittadini.

Il primo autobus senza conducente arriverà in strada il prossimo 26 luglio, ma i cittadini potranno salire a bordo soltanto ad ottobre. In questi mesi, il servizio verrà sperimentato e messo a puntino, in modo da non avere incidenti di percorso quando viaggerà a pieno ritmo. Coordinato dalla Fondazione Links e gestita da Gtt grazie ai finanziamenti del programma europeo per l’innovazione Horizon 2020, questo progetto è il primo che vede realizzazione in Italia.

“Torino è la prima città in Italia a sperimentare la guida autonoma in strada. Si tratta del primo passo verso una mobilità cittadina alternativa. I progetti di smart mobility avranno ricadute tangibili sulla qualità degli spostamenti delle persone e sull’ambiente“, ha dichiarato Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti della città piemontese.

Come funzionano gli autobus senza conducente?

Gli autobus senza conducente, con autonomia media di 9 ore e una velocità massima di 25 chilometri orari, possono ospitare fino a 14 passeggeri, con 11 posti a sedere e 3 in piedi. I mezzi sono accessibili anche ai disabili e la corsa può essere prenotata tramite l’app auTonomo Gtt, disponibile sia per dispositivi Android che iOs. A bordo di ogni navetta ci sarà un operatore per tutta la durata del servizio, ovvero 6 ore durante la settimana (dalle 12.30 alle 18.30) e 4 ore nei weekend (dalle 15 alle 19).

