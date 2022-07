Cenare in una cabinovia è un’esperienza davvero unica che consente di godere di un panorama incredibile mentre si assaporano piatti eccellenti. In Italia è possibile farlo presso la rinomata La Rossa Panoramica, che porta i suoi clienti sulla cima di Prato Nevoso.

Inaugurata nel 2019, La Rossa Panoramica è una cabinovia da 10 posti che consente di cenare a duemila metri di quota. Realizzata dal “Porsche studio design”, questa si presenta con dei sedili di pelle nera griffati e delle vetrate che consentono di ammirare le montagne. Questo impianto moderno e di design offre dunque la possibilità di fare una cena panoramica davvero esclusiva.

Si possono infatti mangiare deliziosi piatti davanti al suggestivo panorama delle Alpi Liguri, bellissime sia in estate che in inverno. Nelle giornate serene, poi, è possibile arrivare con lo sguardo addirittura al mare della Liguria.

La proposta che questo impianto offre si chiama “Sky Dinner” e si tratta di una cena di quattro portate. Chi lo desidera, dunque, può mangiare dall’antipasto al dolce ammirando un panorama unico.

Il raffinato menù delle cene in cabinovia è preparato da Chef Ezzelino. Lo chef prepara i piatti nel suo chalet che da anni è un vero e proprio punto di riferimento gastronomico della zona. Qui, ama cucinare piatti che riprendono i sapori locali ed esaltano le materie prime a km 0.

Tra i piatti forti dello Chef Ezzolino c’è la polenta che viene realizzata con mix di farine e conciata con formaggi locali. Anche i suoi gnocchi alla bava gratinati e i taglieri di salumi e formaggi sono molto apprezzati.

