Amazon Prime Video cambierà presto aspetto grafico apportando diverse novità. Ecco quali sono le più importanti.

Amazon Prime Video è sicuramente una delle piattaforme più famose per accedere a film e serie tv in streaming. Al fine di migliorare l’esperienza d’uso dei propri abbonati, la piattaforma ha deciso di inserire dei nuovi cambiamenti.

Questi riguarderanno la grafica e altri aspetti legati all’uso della stessa e all’erogazione dei vari contenuti.

I cambiamenti di Amazon Prime

Al fine di rendere più piacevole l’uso della sua piattaforma, Amazon Prime apporterà presto dei cambiamenti che riguarderanno sia il punto di vista grafico che l’esperienza nel suo utilizzo.

telecomando tv

Oltre a vantare un’interfaccia grafica tutta nuova e più snella, sarà infatti riprogettata l’intera app.

Lo scopo è quello di rendere più fruibili i vari contenuti, migliorando la funzione di ricerca.

Il menu di navigazione sarà reso più semplice sia per chi ne usufruisce dall’app che dalla tv.

Questo conterrà le voci home, store, trova, gratis e in diretta. Ci sarà poi come sempre l’area personale nella quale trovare tutte le informazioni necessarie e relative al proprio abbonamento.

Un altro cambiamento è quello che riguarda la programmazione sportiva che sarà più facile da trovare grazie ad un menu secondario che si renderà subito disponibile a chi lo cerca.

I contenuti saranno ben distinti tra quelli compresi nell’abbonamento e quelli a pagamento e le immagini di presentazione saranno più elaborate, belle e volte ad attirare l’attenzione degli utenti per facilitarli nella scelta di cosa vedere.

Da quando sarà possibile usufruire del nuovo Prime Video

La nuova interfaccia non sarà disponibile in contemporanea per tutti ma arriverà pian piano sui vari dispositivi. Per iniziare e più precisamente da quest’estate sarà disponibile su Fire Tv e nell’app Android. A seguire arriverà invece per gli utenti che usano iOs e che usufruiscono di Prime via web.

Entro la fine dell’anno, quindi, Prime Video cambierà faccia e si mostrerà in una modalità più intuitiva e semplice da usare. Modalità che dovrebbe rendere più semplice la ricerca dei contenuti e suggerirne a sua volta di inerenti agli interessi degli abbonati. E tutto con un aspetto più accattivante e piacevole alla vista. Nell’attesa, qui è possibile trovare la programmazione per il mese di Luglio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG