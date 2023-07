Tommaso Zorzi si è sfogato via social per una grave situazione a cui si è trovato a dover far fronte con una compagnia aerea.

L’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi si è sfogato via social perché il call center di una nota compagnia aerea – da cui avrebbe dovuto cambiare dei biglietti – gli avrebbe più volte attaccato il telefono in faccia impedendogli di risolvere la sua situazione.

“Sono quattro giorni che provo a chiamarli ma ti buttano giù il telefono perché dicono che c’è troppa gente già in attesa. Ma cosa si deve fare per cambiare volo? Ma tutto questo è legale? Un’altra strada che ho voluto percorrere ed è stata quella di chiamare il numero che si usa all’estero per vedere se è una linea meno affollata ma anche lì, dopo 40 minuti, hanno buttato giù la telefonata durante la musichetta di attesa”, ha affermato Zorzi.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: lo sfogo contro la compagnia aerea

Tommaso Zorzi si è scagliato contro una compagnia aerea che, a suo dire, gli avrebbe impedito in maniera truffaldina di non cambiare i suoi biglietti aerei. A seguire l’influencer ha affermato di esser riuscito a risolvere grazie all’aiuto di una sua fan, ma ha aggiunto:

“Voi non avete capito come sto. Io tra poco me li sbrano. L’epilogo di questa vicenda? Una mia follower si è presa carico di questa situazione. Sono riuscito a risolvere perché sono in questa posizione ma non è giusto che le persone debbano impazzire per cambiare dei voli”, ha tuonato l’influencer, che ha anche consigliato ai suoi follower di acquistare biglietti con delle agenzie di viaggio (che possono usufruire di canali preferenziali). La questione avrà ulteriori sviluppi?