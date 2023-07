Patrizia Rossetti è intervenuta pubblicamente in difesa di Barara D’Urso dopo l’addio della conduttrice a Mediaset.

Barbara D’Urso si è sfogata dopo il suo addio a Mediaset che, a suo dire, sarebbe avvenuto in maniera improvvisa e senza preavviso. In sua difesa è intervenuta anche l’ex concorrente del GF Vip Patrizia Rossetti, che ha dichiarato a Leggo:

“Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero (…) Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra”.

Barbara D’Urso

Patrizia Rossetti difende Barbara D’Urso

Patrizia Rossetti è intervenuta pubblicamente in difesa di Barbara D’Urso che, nei giorni scorsi, ha svelato di aver visto chiudere i suoi rapporti con Mediaset in maniera improvvisa ed inaspettata. La celebre conduttrice si è inoltre lamentata perché, dopo tanti anni d’onorato servizio, non sarebbe riuscita a salutare il suo pubblico nella maniera adeguata.

Alla Rossetti si è unita anche l’ex concorrente del GF Vip Elenoire Ferruzzi, che ha dichiarato (stando a quanto riporta Leggo). “Quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani. Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile”. Barbara D’Urso commenterà quanto detto dalle due vip nei suoi confronti?