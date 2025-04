Zorzi: “Ho 30 anni ma non buttiamoci via. Su Instagram faccio pesca a strascico”

Curioso momento social al telefono tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini con tanto di simpatiche rivelazioni del noto influencer.

Non solo la gag sui bonifici per il lavoro sui social, durante la telefonata a ‘Boom’, il format di Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha avuto modo di scherzare e fare ironia anche sulla sua situazione sentimentale. Interessante la battuta relativa a cosa gli succede nei messaggi privati che di solito riceve su Instagram da parte di alcuni seguaci.

Tommaso Zorzi e la popolarità

Nella simpatica chiacchierata avuta con Alfonso Signorini, il buon Tommaso Zorzi ha avuto, come suo solito, grande spirito e grandissima simpatia. Il volto tv e influencer ha raccontato tra i vari passaggi anche il suo rapporto con la popolarità, specie dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip, ormai diversi anni fa.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

“Per sei mesi mi son sentito Lady D. La verità è che io faccio una vita talmente irraccontabile che a una certa ho detto ‘bella la popolarità ma spero che finisca il prima possibile perché io devo fare delle cose che nessuno sa che faccio’”, l’ammissione di Zorzi. “Il segreto è avere dei segreti. Se tu hai qualcosa da nascondere non cerchi quella popolarità lì. E io ho paura delle persone che non hanno segreti”, ha dichiarato il ragazzo.

I messaggi su Instagram

Grandissima simpatia anche su alcuni argomenti ben più scottanti come la vita sentimentale. Dopo alcune battute in merito al suo essere di bellissimo aspetto, Zorzi ha spiegato che dopo alcune sponsorizzazioni che fa in palestra, in privato gli arrivino dei messaggi molto particolari. “Non puoi capire i DM che ricevo (i messaggi privati su Instagram ndr). Faccio pesca a strascico“, ha detto Tommaso ridendo.

E ancora: “Ho appena fatto 30 anni, ma non buttiamoci via. Per Pasqua vado a Pantelleria perché sto comprando casa lì, capisci le marchette?”, ha aggiunto Zorzi parlando sempre con Signorini a ‘Boom‘.