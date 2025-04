Alcune foto pubblicate anche sui social da parte di Lindsay Lohan hanno acceso i riflettori sul suo aspetto fisico e il volto molto cambiato.

Dopo la nascista di suo figlio, avvenuta ormai due anni fa, era stata soggetta a diversi cambiamenti non solo legati al suo fisico ma anche al suo modo di porsi pubblicamente. Ora, la famosa modella, cantante e attrice Lindsay Lohan è tornata alla ribalta in occasione non solo della miniserie ‘Count My Lies’ ma anche per una copertina di Vogue che ha fatto molto parlare.

Lindsay Lohan nella miniserie ‘Count My Lies’

Momento di grande visibilità per la nota modella, cantante e ora attrice Lindsay Lohan. La donna, infatti, sarà impegnata per la prima volta nella sua carriera come protagonista di una serie tv in occasione di ‘Count My Lies’, miniserie tratta dal romanzo scritto da Sophie Stava. La famosa Lindsay sarà al centro della trama.

La donna dovrà interpretare una bugiarda compulsiva che si ritrova a lavorare come tata per la coppia composta da Violet e Jay Lockhart. All’interno di questa famiglia, però, ci sono molti segreti che porteranno ad una serie di conseguenze epiche e, in certi casi, catastrofiche per tutti.

La trasformazione: le foto

Al netto di quello che sarà l’impegno da attrice della Lohan, eccola farla parlare per un’altra vicenda legata, invece, al suo ruolo di modella. La donna, infatti, è stata protagonista della copertina di Vogue Cecoslovacchia. Qualcosa, però, non ha convinto i suoi seguaci. Il volto della donna, infatti, è parso trasformato.

“Ma cosa le è accaduto?”, ha scritto qualcuno. “Onestamente non ci credo che si sia ritoccata così tanto”, “Sempre bellissima ma non sembra lei è irriconoscibile”, ha detto qualche utente commentando il post della stessa Lohan. In effetti, qualcosa nel suo viso sembra essersi modificato anche se, va detto, potrebbe essere l’effetto della post produzione della foto.