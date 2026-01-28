Tommaso di Fulminacci, il significato: “Vengo io a portarti il coraggio di uscire”

Qual è il significato di Tommaso di Fulminacci? La canzone racconta di una storia d’amore a tre tipica dell’adolescenza.

Fulminacci è oggi uno dei cantautori più apprezzati, tanto che qualcuno lo paragona all’indimenticabile Rino Gaetano. Tra i suoi pezzi d’esordio, che meno si avvicinano alle opere del collega scomparso nel 1981, troviamo Tommaso, una canzone semplice, con un significato che si coglie fin dalle prime strofe.

Tommaso di Fulminacci: il significato della canzone

Uscita nel 2019, Tommaso di Fulminacci è contenuta all’interno dell’album di esordio dell’artista, La vita veramente. Scritta dallo stesso artista, all’anagrafe Filippo Uttinacci, la canzone parla del classico amore adolescenziale che si vive d’estate, quando tutto sembra possibile e i problemi più più piccoli sembrano montagne da scalare. Il significato non è profondo, ma chiunque può rispecchiarsi nella narrazione.

Una ragazza e due ragazzi, una tresca amorosa in cui le bugie fanno da padrone. Tuttavia, tra i due maschietti non c’è una grande rivalità, ma più voglia di conquistare il cuore di lei.

Le domande mettono ansia, le chiacchiere degli altri anche, così come gli eventuali ‘rivali’ da sconfiggere, eppure la speranza è una: “Dimmi di sì“. Fulminacci ha descritto così Tommaso: “Questo è il brano del disco che più di tutti si avvicina a una sceneggiatura. È un intreccio d’amore adolescenziale, con tutte le piccole problematiche che quando hai 18 anni sembrano enormi“.

Ecco il video di Tommaso di Fulminacci:

Tommaso di Fulminacci: il testo della canzone

