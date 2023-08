Durante un evento mondano a Paestum Tomaso Trussardi avrebbe dimostrato un’inaspettata complicità con un’ex concorrente del GF Vip.

Tomaso Trussardi ha preso parte all’evento Premio Moda Città dei Templi Edizione VII di Paestum e la madrina dell’evento era nientemeno che Dayane Mello, la top model ed ex concorrente del GF Vip. Sui social sono circolate alcune immagini in cui sarebbe stata evidente la complicità tra i due nel backstage dell’evento e in tanti si chiedono quindi se per caso tra loro non sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia.

Tomaso Trussardi con un’ex gieffina: l’indiscrezione

Dopo l’addio a sua moglie Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha manifestato la volontà di restare single e di concentrarsi soprattutto sulle sue figlie (Sole e Celeste, avute insieme alla showgirl svizzera). Le ultime immagini relative all’evento di moda a cui ha preso parte a Paestum però hanno sollevato i dubbi dei fan in merito a una sua presunta liaison top secret con Dayane Mello, e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Al momento sulla questione non sono emersi particolari e Trussardi continua a mantenere il massimo riserbo.