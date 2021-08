Gianmarco Tamberi era impegnato in una conferenza stampa quando viene chiamato dalla mamma. Sorrisi sia per l’atleta che per i giornalisti.

Non smette di far sorridere Gianmarco Tamberi detto Gimbo, campione che ha fatto la storia del salto in alto italiano conquistando la medaglia d’oro a Tokyo 2020.

Durante una conferenza stampa, infatti, l’atleta marchigiano viene interrotto mentre stava per rispondere a una domanda da una chiamata sul telefono. “Scusate”, dice sorridendo. Poi, dopo uno sguardo rapido al telefono, aggiunge: “È mia mamma. Scusate, devo rispondere.”

Qualche secondo, e poi Tamberi torna a rispondere alle domande dei giornalisti con un sorriso ancora più acceso.