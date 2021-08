Marcell Jacobs avrà l’onore di essere il portabandiera tricolore durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo 2020. A deciderlo è il Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Con l’incredibile oro conquistato nei 100 metri piani Marcell Jacobs è entrato di diritto nella storia delle Olimpiadi, ma non finiscono qui le onorificenze per l’atleta azzurro. Infatti, secondo la decisione del Presidente del CONI Giovanni Malagò, appoggiata anche dal Capo Missione Carlo Mornati, Jacobs avrà l’onore di essere il portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’evento è in programma per domenica 8 agosto alle ore 20 (locali, saranno le ore 13 in Italia). Jacobs segue così le orme dei due alfieri che lo hanno preceduto come portabandiera: Jessica Rossi (Tiro a Volo) ed Elia Viviani (Ciclismo).