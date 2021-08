Massimo Stano conquista una medaglia d’oro con una prova incredibile nei 20 km di marcia. L’azzurro taglia il traguardo con il tempo di 1:21:05, secondo e terzo posto per i giapponesi Ikeda e Yamanishi.

Ancora gloria per l’atletica italiana nei Giochi di Tokyo 2020: Massimo Stano conquista la medaglia d’oro nei 20 km di marcia!

L’azzurro porta il tricolore italiano sul primo gradino del podio con una prova dominante, e taglia il traguardo con il cronometro che segna 1:21:05.

Alle sue spalle due atleti giapponesi: secondo posto e medaglia d’argento per Koki Ikeda, che chiude la sua prova in 1:21:14, e medaglia di bronzo per Toshikazu Yamanishi che invece chiude in 1:21:28.

Era da Los Angeles 1984 e Mosca 1980 che l’Italia non vinceva tre ori olimpici nell’atletica. La storica vittoria di Stano aggiunge la settima medaglia d’oro al medagliere italiano, ed è la 33esima complessiva per l’avventura a Tokyo 2020.