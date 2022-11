Quanto costano i concerti di Tiziano Ferro? I biglietti per il TZN Tour sono già in vendita sulle maggiori piattaforme.

I fan di Tiziano Ferro possono gioire: il suo TZN Tour inizialmente programmato per il 2020, poi spostato al 2021 e infine cancellato, è stato riprogrammato per l’estate 2023. I biglietti sono già in vendita sulle maggiori piattaforme, per cui vediamo quanto costano i concerti dell’artista di Latina.

Tiziano Ferro, quanto costano i suoi concerti?

Come annunciato da tempo, il TZN Tour di Tiziano Ferro negli stadi, inizialmente programmato per il 2020, poi spostato al 2021 e infine annullato, è stato fissato per l’estate del 2023. La decisione di cancellare i concerti, ovviamente, è stata presa a causa del Covid-19. Coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno comunque partecipare alle esibizioni con gli stessi tickets, mentre gli altri dovranno acquistarli. Già in vendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, ecco quanto costano i biglietti per i concerti di Tiziano Ferro:

Prato/Intero – 51,73 euro + commissioni;

Prato Gold/Intero – 59,80 euro + commissioni;

Primo Settore Numerato/Intero – 80,50 euro + commissioni;

Secondo Settore Numerato/Intero – 71,30 euro + commissioni;

Terzo Settore Numerato/Intero – 62,10 euro + commissioni;

Quarto Settore Numerato/Intero – 41,40 euro + commissioni.

Quanti volessero la consegna a casa devono aggiungere 9,90 euro. Se, invece, si desidera la ricezione via email non bisogna pagare nulla. Ovviamente il prezzo dei biglietti può cambiare in base alla scelta del posto.

Le nuove date dei concerti di Tiziano Ferro

Il TZN 2023 di Tiziano Ferro vede 14 date nei maggiori stadi italiani. Le città sono le stesse del 2020/2021, per cui ribadiamo che quanti hanno già acquistato i biglietti potranno comunque utilizzarli. Di seguito, tutte le tappe dei concerti:

mercoledì 7 giugno 2023 – Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

domenica 11 giugno 2023 – Torino, Stadio Olimpico

giovedì 15 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020/15 giugno 2021)

sabato 17 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020/18 giugno 2021)

domenica 18 giugno 2023 – Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020/19 giugno 2021)

mercoledì 21 giugno 2023 – Firenze, Stadio Franchi

sabato 24 giugno 2023 – Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020/9 luglio 2021)

domenica 25 giugno 2023 – Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020/10 luglio 2021)

mercoledì 28 giugno 2023 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

sabato 1 luglio 2023 – Bari, Stadio San Nicola

martedì 4 luglio 2023 – Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020/3 luglio 2021)

sabato 8 luglio 2023 – Ancona, Stadio Del Conero

martedì 11 luglio 2023 – Modena, Stadio Braglia

venerdì 14 luglio 2023 – Padova, Stadio Euganeo

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG