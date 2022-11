Tiziano Ferro vive da tempo a Los Angeles, insieme al suo compagno e ai figli. Ecco com’è il suo appartamento e nido d’amore.

La vita del cantante Tiziano Ferro si è spostata da tempo negli Stati Uniti d’America, in particolare a Los Angeles, dove vive insieme al marito Victor Allen e ai due figli Margherita e Andres, ma vi siete mai chiesti com’è la sua casa?

Pur essendo molto riservato (sui suoi social, infatti, posta poco riguardo la sua vita privata), sui social si possono trovare alcuni scorci del suo bell’appartamento losangelino. Ecco quindi alcuni dettagli sulla sua dimore!

Com’è la casa di Tiziano Ferro?

È un’abitazione molto moderna da quello che possiamo notare, con colori che vanno dal bianco al grigio, ed è dotata di soppalco! Non sappiamo con certezza quale stanza della casa sia, ma dal video possiamo osservare la cura dei dettagli che hanno avuto per arredarne questa parte.

La libreria alle sue spalle fa intuire un’enorme passione per libri e dischi, che probabilmente condivide col marito. Il grosso lampadario svetta per poter illuminare non solo la stanza, ma anche il soppalco corredato da grandi finestre.

Inoltre, nella sua bellissima abitazione ha una stanza dedicata alla musica. È arredata con cura e anche qui ritroviamo lo stile moderno che pare contraddistinguere la sua dimora. Chissà quante meravigliose canzoni verranno composte al calore del caminetto intarsiato che troviamo alle sue spalle. Un’altra caratteristica è la luminosità: le grandi finestre contribuiscono a illuminare le stanze, mentre i quadri danno un tocco di colore all’insieme.

Ovviamente i veri padroni sono gli amatissimi cani di Tiziano! Non possono mancare gli spazi dedicati a loro, ma a quanto pare il divano è il loro posto preferito!

La sua cucina è moderna, ma dai colori antichi; molto bella l’idea del muretto con sassi a vista!

Vi mostriamo ora uno stralcio della sua camera da letto. Il filo conduttore di tutta la sua casa è la modernità. I colori gravitano sempre tra il bianco e il grigio passando anche dai toni un po’ più caldi come il marrone. Le grandi finestre sono preponderanti: di certo possiamo immaginare sia molto luminosa, calda e confortevole!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG