Tina Cipollari ha sorpreso i fan svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata e su quello che sarebbe il suo rapporto con Gemma Galgani.

Ospite a Verissimo Tina Cipollari ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e ha confessato che, al suo fianco, oggi sarebbe presente una persona speciale.

“L’amore? Sì ho dei corteggiatori. Ma sì qualche strappone c’è in giro. Però non è quello che cerco io. Io penso che quando uno cerca l’oro non si può fermare ad una miniera d’argento. Quindi non mi devo accontentare. C’è qualcuno così, ma non è la persona che vorrei. Non posso fare i nomi delle persone“, ha ammesso. L’opinionista vamp di Uomini e Donne ha sorpreso tutti svelando anche come starebbero oggi le cose tra lei e Gemma Galgani.

Tina Cipollari: il rapporto con Gemma Galgani

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha sempre tenuto incollato alla tv il pubblico di Uomini e donne ma, a quanto pare, oggi le cose tra le due starebbero in maniera diversa. La stessa Tina ha infatti affermato a Verissimo:

“Nonostante abbiamo passato anni a litigare, io quel giorno mi sono intenerita perché mi sono preoccupata. No, non siamo più nemiche. L’ho vista davvero in una condizione in cui non l’avevo mai vista prima.. Stava molto male e io le sono stata accanto“, ha detto Tina, che ha anche aggiunto di non aver cambiato la sua opinione sul conto della dama torinese (che, a suo avviso, a Uomini e Donne sarebbe alla ricerca di uomini più giovani di lei). Sarà vero? Gemma non ha replicato alle sue parole.