Ecco le location di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, il film sulla prima donna a diventare ministro in Italia.

Tina Anselmi è stata la prima donna a diventare ministro in Italia, venendo nominata, nel 1976, Ministra del lavoro e della provvidenza sociale nel 1976. Successivamente è stata anche Ministra della sanità e Presidente della Commissione d’inchiesta sulla Loggia P2. Partigiana durante la seconda guerra mondiale, è stata una figura di spicco nella storia della Repubblica italiana e per questo motivo le è stato dedicato un film. Vediamo ora quali sono le location di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: le location del film

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia è stato girato nei luoghi principali in cui hanno segnato la vita della ministra. Le riprese sono iniziate a Castelfranco Veneto, il comune in provincia di Treviso dove Tina Anselmi è nata, è cresciuta ed è successivamente morta.

Sarah Felberbaum

Oltre che Castelfranco Veneto, tra le location di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia troviamo anche le città di Treviso e di Bassano del Grappa. In quest’ultimo ha frequentato l’Istituto magistrale e qui, dopo aver assistito all’impiccagione di decine di prigionieri da parte delle truppe nazifasciste decise di unirsi attivamente alla resistenza e diventò una staffetta partigiana.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: il cast del film

A vestire i panni di Tina Anselmi è Sarah Felberbaum che, a proposito del personaggio che ha interpretato, ha dichiarato: “Mi sento molto vicina a Tina Anselmi: ho voluto lavorare sul suo spirito e la sua determinazione. Mi auguro che il film possa raccontare alle nuove generazioni cosa è stato fatto per spingere a fare sempre di più”.

Nel cast di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia troviamo poi anche Alessandro Tiberi, Benedetta Cimatti, Sara D’Amario, Andrea Pennacchi, Piero Cardano, Gaetano Aronica, Paola Buratto, Michele De Paola, Valentina Ghelfi, Stefania Bogo, Filippo Velardi, Antonio Piovanelli, Enrico Mutti.

