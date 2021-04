Ecco come partecipare alla #theLOLchallenge lanciata su TikTok da Prime Video Italia, ispirata al nuovo comedy show, LOL: Chi ride è fuori.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno social quello che si sta scatenando insieme al divertente comedy show di Amazon Prime Video, LOL: Chi ride è fuori. L’esilarante programma che di recente ha debuttato su Amazon Prime Video e che vede alla conduzione Fedez e Mara Maionchi, ha riscosso davvero un grandissimo successo tale, da far partire anche sulla piattaforma di TikTok, una nuova ed divertente challenge. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta e come fare per partecipare.

The LOL challenge su TikTok: come partecipare

La formula vincente di LOL: Chi ride è fuori è molto semplice: è cioè quella di non ridere. Ai dieci comici che si trovano rinchiusi all’interno di una casa, è fatto divieto assoluto di ridere perché al primo accenno intervengono subito i due giudici (Mara Maionchi e Fedez) prima con un cartellino giallo e poi con un cartellino rosso e automatica espulsione, nel caso questi continui ma vediamo invece come funziona la Challenge su Tik Tok.

Fonte foto: https://www.facebook.com/PrimeVideoIT

Anche per #theLOLchallenge l’unica regola è proprio quella dello stesso format di Amazon Prime Video e cioè quella di non ridere. Per partecipare è molto semplice e basta avere un profilo sul social network TikTok, ecco i 3 passaggi:

Condividere un video in cui si fa qualcosa di divertente ma che faccia soprattutto ridere;

NON ridere mentre lo si fa;

Ed infine usare l’hashtag #theLOLchallenge;

The LOL challenge: già virale su TikTok

In sintesi per partecipare alla The LOL challenge su TikTok bisognerà interpretare lo stesso ruolo degli attori del format e cioè, cercare di far ridere gli altri ma restando al contempo il più possibile seri. Anche Mara Maionchi, il celebre duo di youtuber Matt e Bise e tanti altri, hanno già pubblicato su TikTok la loro challenge.