Ti svegli la mattina in modalità “odio tutti”: le 5 mosse per cambiare tutto

Iniziare la giornata con più energia e determinazione non è semplice, soprattutto per coloro che al mattino sono in modalità “odio tutti”.

La mattina ha l’oro in bocca, e no, non è soltanto un modo di dire, ma è altresì vero che tutto dipende dal modo in cui ci svegliamo. E’ proprio la primissima parte del giorno a influenzare le ore che seguiranno fino al caro e meritato riposo. Ecco perché vogliamo vedere come iniziare al meglio, con più energia e determinazione, la giornata.

Come iniziare la giornata con più energia e determinazione?

Ci sono persone che al mattino, appena aprono gli occhi, sprizzano energia da tutti i pori. Poi, ce ne sono altre che appena sentono suonare la sveglia entrano in modalità “odio tutti”. Se appartenete a questa seconda categoria vi capiamo benissimo ed è per questo che vogliamo suggerirvi alcuni trucchi per iniziare la giornata con più carica e determinazione.

Sembra sciocco, ma la prima cosa da fare appena si aprono gli occhi è prendersi cura di sé. Concedetevi qualche minuto per svegliarvi con consapevolezza, osservando il vostro organismo che riprende vita. Vi assicuriamo che sperimenterete sensazioni mai provate prima. Partite dalla punta dei piedi e arrivate fino alla testa: bastano cinque minuti. Limitatevi a fare da spettatore, senza giudicare pensieri, emozioni o movimenti.

Subito dopo, continuate a prendervi cura di voi con un bel bicchiere di acqua tiepida. Ancor prima del caffè, della beauty routine e di tutto il resto, è fondamentale. Il motivo è presto detto: il corpo, dopo ore di sonno, ha bisogno di reidratarsi e riattivarsi. Così facendo, il metabolismo si rimette in marcia e arriverà preparato alla colazione.

Il mantra è uno e uno soltanto: consapevolezza

Per iniziare la giornata con più carica e determinazione è fondamentale dare la giusta carica al corpo, quindi concedersi una colazione sana ed equilibrata. E’ il primo pasto della giornata e non va mai saltato. Mixate proteine, fibre e zuccheri, così da mantenere stabili i livelli di energia e ridurre i cali di concentrazione.

Anche questo momento deve essere affrontato con consapevolezza. Ergo: niente smartphone, social, email o tv, ma un po’ di musica in sottofondo. Poi, concedetevi cinque minuti da dedicare a un’attività che vi piace. Non importa quale sia, se una passeggiata con il cane o la lettura di un libro, ciò che conta è farsi questo piccolo regalo.

A questo punto, prima di tuffarvi nel marasma delle incombenze quotidiane, prendete carta e penna (smartphone se preferite) e scrivete le tre cose più importanti da fare nella giornata. Questo piccolo escamotage aiuta a non farsi travolgere dagli impegni della giornata.