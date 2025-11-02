Claudia Gerini apre le porte della sua casa piena di colori, che riflette la sua vitalità e la passione per il cinema italiano. Ecco dove vive.

Immersa tra gli alberi e la luce della Città Eterna, troviamo l’abitazione di Claudia Gerini, luogo che racconta molto più della sua vita privata: è lo specchio di un’’anima curiosa, positiva e appassionata. L’attrice, protagonista di pellicole iconiche come Viaggi di nozze, ha aperto le porte del suo appartamento alle telecamere di MTV Cribs Italia, guidata dalla nuova conduttrice Giulia Salemi, che accompagna il pubblico alla scoperta delle case più affascinanti delle celebrità italiane. Scopriamo insieme la casa dell’attrice romana.

Dove vive Claudia Gerini: la casa che racconta la sua personalità

La casa dell’attrice è un mosaico di colori e ricordi, dove il bianco e il blu si alternano creando un equilibrio tra eleganza e calore domestico.

L’attrice racconta di amare l’idea che gli ambienti in cui vive riflettano il suo carattere: si considera un’inguaribile ottimista e desidera circondarsi di colori capaci di trasmettere energia e serenità.

Claudia Gerini

Acquistata nel 2009, quando aspettava la sua seconda figlia, la casa è stata completamente trasformata da Claudia Gerini, che ha voluto spazi più aperti e luminosi, in dialogo con il verde circostante.

Un armonioso affaccio su Roma

Dalle grandi finestre, si può ammirare il panorama romano che si dipana come una quinta teatrale, mentre all’interno si intrecciano oggetti di scena, premi, fotografie e ricordi di famiglia.

Ogni dettaglio sembra evocare un frammento della sua carriera o un momento personale: un David di Donatello accanto ad una foto sul set, un basso elettrico che ricorda la sua passione musicale, un’altalena sul terrazzo che invita alla leggerezza.

La casa dell’attrice, dunque, funge da vero e proprio ritratto d’autore, costruito con sensibilità e memoria dei momenti più importanti della sua vita.