Bonus Iscro 2025, tempo fino al 31 ottobre per ottenere fino a 800 euro mensili: come funziona per i liberi professionisti.

C’è tempo solo fino al 31 ottobre 2025 per richiedere il bonus Iscro, indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di un sostegno economico ideato per tutelare quei professionisti che, pur mantenendo attiva la propria partita IVA, attraversano un momento di difficoltà economica dovuto al calo del lavoro e alla riduzione dei compensi.

Bonus Iscro per i professionisti con partita IVA: in cosa consiste

L’importo riconosciuto varia tra 250 e 800 euro al mese per un periodo massimo di sei mesi consecutivi.

La cifra è determinata in base al reddito medio dichiarato nel biennio precedente e calcolata in misura pari a un ottavo di tale valore, in modo da fornire un aiuto proporzionato alla reale situazione del richiedente.

bonus soldi pc

L’INPS effettua controlli automatici incrociando i dati fiscali con quelli dell’Agenzia delle Entrate per garantire la correttezza delle informazioni.

Requisiti e modalità di richiesta

L’Iscro è riservata ai titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, che risultino in regola con i versamenti contributivi e non percepiscano altre forme di sostegno, ad esempio le pensioni e l’Assegno di inclusione.

È, inoltre, necessario che il reddito 2024 non superi i 12.000 euro e che risulti inferiore almeno del 30% rispetto alla media dei redditi dichiarati nel 2022 e nel 2023.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente fino al 31 ottobre, attraverso il portale dell’INPS, utilizzando SPID, CIE e/o CNS, oppure tramite un patronato o una sede territoriale dell’Istituto. Il richiedente può presentare un’autocertificazione dei redditi, che sarà successivamente verificata dall’ente previdenziale.

L’Iscro rappresenta una misura nata in via sperimentale, ma rinnovata grazie ai risultati positivi delle precedenti edizioni.