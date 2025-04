Il commento di Lazza scatena la polemica social: i fan indignati contro il rapper. Su X scoppia il putiferio.

Lazza è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone per un acceso botta e risposta su X (ex Twitter) che ha fatto rapidamente il giro del web. Tutto ha avuto inizio da un tweet critico del cantante verso la rivista di gossip Eva3000, definita con parole pesanti. La risposta di un utente ha scatenato una reazione furiosa da parte del rapper, culminata in un commento che ha fatto discutere: “Silenzio, non ti ho detto di rispondere“. Ma da qui il putiferio ha avuto inizio. Scopriamo che cosa è successo.

Lazza: insulti ed escalation verbali su X

Le parole di Lazza, ritenute da molti fuori luogo, hanno acceso il dibattito tra i fan e gli utenti del social, portando anche personaggi pubblici come la scrittrice e conduttrice Grazia Sambruna a esprimere la propria disapprovazione.

La lite virtuale è degenerata rapidamente. Dopo il commento dell’utente sul disco “Locura”, che ha definito ironicamente “Un missile di SpaceX che esplode a 5 metri d’altezza“, Lazza ha risposto con toni sempre più duri.

Infatti, il rapper è arrivato a usare frasi come “Tu sei il mio cane“, “0/10 è la tua vita sessuale” e “Prendi gli schiaffoni“.

Questo comportamento ha sollevato l’indignazione di molti, che hanno criticato apertamente il rapper.

Anche oggi, purtroppo, Lazza riconferma di non saper stare sui social (vi “consiglio” lo scambio intero). Non so perché il suo management gli permetta ancora di usarli liberamente. Non si risponde così alla gente, no, neanche a quelli a cui non piaci. Che bruttura 🥶 https://t.co/dZ3XmaETxg — GraceSomehow (@LaSambruna) April 16, 2025

I precedenti di Lazza

Già in passato il rapper era stato criticato per toni aggressivi rivolti agli utenti. Un anno fa, in un altro scambio su X, aveva definito una fan “Sola e disperata“, insinuazione che aveva generato una polemica simile. Anche in quell’occasione, Lazza aveva risposto con sarcasmo e provocazioni a chi criticava la sua musica.

Nonostante le tensioni online, Lazza continua il suo tour europeo con una tappa a Bruxelles e l’annuncio di un atteso concerto a San Siro.