Conoscete il Therasia Resort? Ecco dove si trova, quanto costa e cosa offre uno degli alberghi più belli d’Italia.

Unico albergo da cui si gode la vista di tutte le Isole Eolie, il Therasia Resort è un luogo magico. Non a caso, viene spesso scelto da Vip e non per matrimoni o altri eventi importanti. Vediamo dove si trova, cosa offre e quanto costa il soggiorno.

Therasia Resort: dove si trova e cosa offre

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno in Sicilia, precisamente a Vulcano, nelle Isole Eolie, il loro “posto del cuore”. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice sportiva e il calciatore hanno scelto come location del ricevimento un posto magico, ossia Therasia Resort.

L’hotel a cinque stelle si trova sulla penisola di Vulcanello ed è l’unico a vantare una vista mozzafiato su tutte le Isole Eolie. La struttura, gestita dalla famiglia Polito, è molto gettonata tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Oltre ad ogni tipo di comfort, infatti, garantisce anche una certa privacy.

La struttura offre sia camere che suite con vista mare, tre ristoranti (di cui due stellati Michelin) e una splendida Spa. I prezzi partono dai 300 euro a notte per una semplice matrimoniale con colazione inclusa, mentre per un pasto al ristorante si parte da 80 euro a persona.

Come raggiungere il Therasia Resort?

Il Therasia Resort si può raggiungere con elicottero privato dall’aeroporto di Catania, in motoscafo privato dal porto di Milazzo o in aliscafo dal porto di Napoli. Dall’isola di Vulcano, poi, si può prendere l’aliscafo per godere delle altre isole dell’arcipelago delle Eolie, ossia: Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi.