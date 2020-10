The Town è uno dei film di maggiore successo tra quelli diretti (ma anche intepretato) da Ben Affleck: ecco la trama, il cast.

Prima di dirigere Argo, premiato anche agli Oscar come Miglior Film, Ben Affleck ha diretto un’altra pellicola che ha avuto un grande successo, ricevendo riscontri positivi da parte di pubblico e critica. Parliamo di The Town, film che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2010 e che è stato lodato in particolare per la strepitosa interpretazione di Jeremy Renner. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

The Town, il cast: Jeremy Renner ha frequentato veri rapinatori

In The Town, Jeremy Renner interpreta il ruolo di un malvivente di nome Jem. Per prepararsi al meglio a questo ruolo l’attore ha frequentato, prima di iniziare le riprese, dei vari rapinatori di banche di Charlestown. Li ha osservati, studiati, imparato il loro linguaggio, verbale e non verbale: il risultato è stata un’interpretazione eccezionale.

Jeremy Renner

Nel cast del film c’è anche Blake Lively, che per prepararsi al meglio alla parte ha vissuto per un mese nelle zone in cui è stato ambientato il film.

Il protagonista principale di The Town è però lo stesso regista del film: Ben Affleck. Nel cast troviamo anche Jon Hamm, Titus Welliver, Chris Cooper, Pete Postlethwaite e Slaine.

The Town: la trama del film

The Town è ambientata a Boston. Il protagonista del film è Doug MacRay, il capo di una banda di ladri: durante un colpo prendono in ostaggio la giovane direttrice della filiale, Claire. Una volta terminato il capo, Doug inizia a frequentare Claire, senza svelare la sua vera identità, per assicurarsi che non sia in possesso che possano aiutare la polizia nelle indagini.

I due finiscono per innamorarsi, nel frattempo sulle tracce di Doug e della sua banda si mette l’agente dell’FBI, Adam Frawley.