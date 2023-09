Finalmente svelato tutto su quanto accaduto a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez. In The Ferragnez ecco la lite e il chiarimento.

Era tanto attesa lo speciale Sanremo di The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez. In tanti aspettavano di sapere cosa fosse realmente accaduto tra i due dopo gli atteggiamenti, decisamente da protagonista, del rapper e il poco rispetto mostrato alla moglie. Ora, tutto è stato svelato. La crisi nata durante il Festival era reale, così come reali sono stati i momenti di difficoltà e la lite in camerino prima del chiarimento arrivato non senza qualche patema.

The Ferragnez, la lite a Sanremo e il chiarimento

Chiara Ferragni – Fedez

Come anticipato, lo speciale Sanremo di The Ferragnez ha svelato tante verità. Chiarezza è stata fatta dopo gli episodi controversi che hanno visto protagonista, soprattutto, Fedez. In particolare a destare grande attenzione, il famoso bacio del rapper con Rosa Chemical. Un momento che Chiara ha preso, come era prevedibile, malissimo ma che comunque non le avrebbe impedito, a Festival concluso, di festeggiare l’esperienza con lui, cosa che Federico, invece, non ha voluto fare.

Lo speciale ha svelato, infatti, la discussione in camerino con il rapper che, dopo aver capito i suoi sbagli, ha preferito andare via lasciando la moglie con il resto della famiglia e gli amici.

Proprio su questa “lite” in camerino, la puntata della serie si è molto concentrata svelando cosa sia accaduto successivamente, ad un mese di distanza.

“È stato un periodo molto tosto. Cerco di essere forte per tutti quanti, di carattere lo sono. Mi piace essere uno dei pilastri della nostra famiglia, ma a volte anch’io sono fragile. […] Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato verso questa cosa, sapevi quanto ci tenevo. Io ci sono per te quando tu sei in difficoltà, anche se sto male io, e anche se la causa del mio dolore sei stato tu”, ha detto Chiara.

“Quello che mi preoccupa è il danno che ho arrecato a te. Una delle esperienze più importanti e intense della tua carriera, te l’ho rovinata. Inutile nascondersi dietro a un dito. […] Io sto facendo un percorso. Sanremo è stata una parentesi brutta del nostro rapporto di coppia. Il percorso è in primis per cercare di ricucire il rapporto con te, per stare bene con me stesso e vivere meglio la mia famiglia”, la replica di Federico.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con l’anteprima dello speciale su Prime Video: