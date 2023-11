Buone notizie per i fan di The Crown: nel 2024 ci sarà un’asta con costumi e oggetti di scena. Sono ben 450 pezzi.

Il 2024, per gli appassionati di The Crown e della Royal Family, si apre con il botto. Ci sarà un’asta imperdibile: verranno venduti ben 450 pezzi tra costumi e oggetti di scena. Prima della battuta, i lotti verranno esposti in quattro città del mondo, in modo da consentire ai futuri acquirenti di visionare la merce.

The Crown: all’asta costumi e oggetti di scena

Con la fine della serie televisiva The Crown, vanno all’asta costumi e oggetti di scena iconici. La vendita, voluta da Left Bank Pictures che ha prodotto il titolo insieme a Sony Pictures Television, è fissata per l’inizio del 2024. In totale saranno battuti 450 articoli, suddivisi in 300 lotti, presso Bonhams, a Londra.

Tra i tanti oggetti ci sono anche arredamenti e costumi, compreso l’abito indossato in The Crown da Lady Diana, intrepretata da Elizabeth Debicki, per la vendetta. Il vestito, una replica assolutamente vicina all’originale, dovrebbe essere battuto tra una cifra che va tra 8 mila e 12 mila sterline. La felpa grigia di Harvard, anch’essa molto simile a quella che la principessa triste indossava nella realtà, dovrebbe essere venduta tra i 500 e le 700 sterline.

La vendita all’asta degli oggetti della serie tv The Crown ha uno scopo che vale la pena evidenziare. Il ricavato servirà per creare una borsa di studio ventennale, chiamata proprio The Crown, per sostenere gli studenti più meritevoli nel percorso accademico alla National Film and Television School del Regno Unito.

“La NFTS ha fatto parte della storia di The Crown sin dall’inizio. Nel corso degli anni, molti dei suoi laureati hanno contribuito alla produzione dello show. Da molto tempo, ammiro l’etica e il programma formativo della scuola, che sostengo personalmente. Sono entusiasta che, nei prossimi decenni, l’eredità di The Crown potrà fornire un valido sostegno finanziario a tanti studenti della NFTS“, ha dichiarato Andy Harries, Chief Executive di Left Bank Pictures ed Executive Producer della serie TV.

The Crown: quando andrà in scena l’asta? Ecco tutte le date

Tra gli oggetti di The Crown che andranno all’asta ci sono tanti altri pezzi forti, come: i costumi da bagno che Lady D indossò nel 1997 durante una vacanza con Dodi Al-Fayed a St Tropez (tra le 800 e le 1200 sterline), l’anello di fidanzamento con zaffiro blu (tra le 2mila e le 3mila sterline), il tailleur blu di Harrods (tra le 1500 e le 2000 sterline) e il mantello, la stola e l’abito imperiale per l’incoronazione della Regina Elisabetta II (30mila sterline).

Prima dell’asta, in scena il 7 febbraio 2024 presso la sede di Bonhams in New Bond Street a Londra, i 300 lotti verranno esposti in quattro città: New York (dal 27 novembre al 1° dicembre), Los Angeles (4 – 8 dicembre), Parigi (11 – 15 dicembre) e Londra (11 gennaio al 5 febbraio).