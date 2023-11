Qual è il significato di Bella Vera degli 883? La canzone è dedicata al classico colpo di fulmine che, purtroppo, non ha seguito.

A distanza di oltre vent’anni dalla sua uscita, Bella Vera continua ad essere una delle canzoni più ascoltate degli 883. La canzone presenta un sound coinvolgente, che spinge a cantare e ballare. Vediamo il significato e il testo del brano.

Bella Vera degli 883: il significato della canzone

Uscita nel 2001, la canzone Bella Vera degli 883 è contenuta all’interno dell’album Uno in più. Con un ritmo coinvolgente, che spinge a cantare e ballare fin dalle prime strofe, il brano racconta di un incontro fortuito, con lui che viene subito ammaliato dalla bellezza della ragazza.

“La pelle ti colora

e sfiora il mio sguardo ancora

quel corpo da pantera“.

Lei è una “forza della natura“, una creatura meravigliosa che è impossibile non guardare. Il protagonista di Bella Vera non sa niente di lei, quindi non può fare altro che porsi delle domande sul suo conto.

“Chissà se tu vivi qui

chissà dove abiti

se ti fermi fermi fermi

o sei qui di passaggio“.

Lei attira tutta la sua attenzione. Gli basta anche solo chiudere gli occhi per avvertire il suo profumo. Il classico colpo di fulmine.

“Fine della serata,

veloce come sei arrivata

te ne sei andata,

e torna a scorrere la vita“.

La serata si conclude con un nulla di fatto e il protagonista di Bella Vera torna a casa senza aver avuto la possibilità di conoscerla. Nonostante tutto, si sente grato alla vita anche solo per averla “respirata”.

Ecco il video di Bella Vera degli 883:

Bella Vera: il testo della canzone

Forza della natura

meravigliosa e scura

bella da far paura…

