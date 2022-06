The Boys 4 si farà? E’ quello che si domandano molti fan della serie TV dopo aver visto la terza stagione: ecco quello che sappiamo.

Una delle serie TV di maggiore successo di Amazon Prime Video è The Boys. Tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo come i dati di ascolti dimostrano. La prima stagione è uscita nel 2019, la seconda nel 2020, la terza nel 2022 e in molti si stanno domandando se The Boys 4 ci sarà oppure no. Per i fan della serie TV di Amazon Prime Video arrivano buone notizie a riguarda: la quarta stagione si farà.

The Boys 4: le anticipazioni

La notizia che The Boys 4 si farà è arrivata quando ancora non tutte le puntate della terza stagione sono state rilasciate su Amazon Prime Video.

Supereroe con mantello

“Siamo entusiasti di portare avanti la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il folle mondo in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l’esplosione dei genitali ha portato un ulteriore successo” ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke annunciando The Boys 4 e facendo un chiaro riferimento a una tanto discussa scena della terza stagione.

Non è ancora chiaro quando la quarta stagione arriverà su Amazon Prime Video, certo è che il progetto The Boys è destinato a durare ancora a lungo, come dimostra anche il fatto che sempre sulla piattaforma on demand di Amazon è arrivata anche la serie TV animata The Boys Presents: Diabolical e arriverà lo spinoff Untitled Boys.

Dove vedere The Boys in streaming

Ricordiamo che per vedere tutti gli episodi di The Boys in streaming (dalla prima stagione in poi) è necessario essere abbonati alla piattaforma Amazon Prime Video che è l’unica che ha i diritti di trasmissione della serie TV.

