Siete sicuri di conoscere Tetris come le vostre tasche? Vi mettiamo alla prova: ecco cinque cose che sicuramente non sapete.

Difficile, se non impossibile, trovare qualcuno che non abbia mai giocato a Tetris. Il game, nato dal genio russo Aleksej Leonidovič Pažitnov, è senza dubbio uno dei capisaldi dell’universo dei videogiochi. Eppure, siamo pronti a scommettere che non sapete proprio tutto sul puzzle.

Tetris: 5 cose che non sapete sul puzzle game

Creato dal designer e programmatore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov, Tetris è uno dei videogames più famosi al mondo. Pur avendo una grafica elementare, visto che è nato nel lontano 1984, ancora oggi continua a riscuotere grandi apprezzamenti. Eppure, siamo pronti a scommettere che non conoscete proprio tutto sul puzzle più cervellotico di sempre.

Sapete, ad esempio, che i pezzi che si usano in Tetris sono dei tetrimini? Si tratta di forme geometriche formate da quattro quadrati adiacenti disposti nelle sei possibili combinazioni. In principio, però, Pažitnov pensava di usare dei pentamini, ossia pezzi composti da cinque quadrati. L’idea venne abbandonata ben presto perché il game sarebbe diventato troppo difficile.

Un altro dettaglio piuttosto bizzarro, invece, riguarda la personalità dei tetrimini. Sì, avete letto bene. Secondo Aleksej Leonidovič ogni pezzetto del gioco corrisponde a un individuo specifico. Il pezzo quadrato, ad esempio, è un soggetto testardo, visto che non c’è modo di farlo ruotare. L’ideatore aveva perfino pensato di scrivere una storia a loro dedicata, poi ha rinunciato all’impresa.

Tetris, un gioco che continua a riscuotere consensi

Curiosità molto particolare, che oggi potremmo definire ingenuità, riguarda i royalties per Tetris che Pažitnov non ha percepito fino al 1996. Per oltre dieci anni, l’ideatore non ha guadagnato nulla a causa di una pessima gestione dei diritti del gioco. Nel 1989 perfino il presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbachev si interessò della faccenda.

Sareste contenti di vedere un film dedicato ai quadratini colorati? Potreste anche essere accontentati, visto che la Threshold Entertainment ha acquisito i diritti nel 2014. Ad oggi, però, non c’è ancora nulla di certo, sappiamo solo che la pellicola ha un costo stimato di 80 milioni di dollari.

Ultima cosa che forse non sapete riguarda il creatore Pažitnov che, negli anni, ha lanciato altri games che hanno avuto un discreto successo. Ovviamente, la fama di Tetris non è stata minimamente raggiunta, ma si parla sempre di giochi noti, come: Welltris, Hatris, The Puzzle Collection, The Pandora’s Box ed Hexic.