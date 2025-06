Bella Madonnina di Tananai, il significato: “Parlava d’amore alle sei di mattina”

Qual è il significato di Bella Madonnina di Tananai? La canzone, un po’ soprannaturale, racconta una serata particolare vissuta dall’artista.

Tananai torna a far cantare i fan con una canzone che promette di essere un successo. Si intitola Bella Madonnina ed è autobiografica: racconta una serata particolare di qualche tempo fa vissuta dall’artista. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Bella Madonnina di Tananai: il significato della canzone

Uscita il 6 giugno 2025, la canzone Bella Madonnina è stata scritta da Tanani insieme al percussionista e vocalist Ghevdet Driza. Il brano è tratto da una storia vera, una serata assai particolare vissuta qualche tempo fa dall’artista. Come suggerisce il titolo, Alberto Cotta Ramusino immagina di parlare con la Madonna che domina il Duomo di Milano, vista come l’unica persona ‘umana’. Il significato ruota attorno alla confessione, vista più come flusso di coscienza che come sacramento.

“Oh, mia bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava questa canzoncina“.

Dopo una serata trascorsa in giro per Milano, Tananai si ritrova solo, a tu per tu con la Madonnina del Duomo. Nasce un dialogo immaginario che tocca diversi argomenti: l’amore, l’ansia, la vita e la fame.

“Dai, resta insieme a me qui per un po’

Po’, po’, po’, po’, po’“.

Bella Madonnina di Tananai racconta di un ragazzo che, in una serata come tante, si sente perso e giù di morale, ma trova comunque una ‘presenza’ disposto ad ascoltare tutto ciò che gli passa per la testa. Non è una canzone triste, al contrario. E’ un brano ironico, che grazie alla melodia riesce ad essere anche rassicurante.

Ecco il video di Bella Madonnina di Tananai:

Bella Madonnina: il testo della canzone

Soffia un venticello in questa periferia

Serata noiosa, voglio andarmene via

Io non ho niente addosso, ma per andare a casa…

