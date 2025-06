Badabum Cha Cha di Marracash, significato: “Non vogliono il dramma perché già lo vivono”

Qual è il significato di Badabum Cha Cha di Marracash? La canzone, nonostante lo scorrere del tempo, continua a riscuotere consensi.

Anche se è uscita quasi vent’anni fa, Badabum Cha Cha di Marracash è ancora attuale come non mai. Una canzone nello stile originario del rap, un brano denuncia che racconta anche le pressioni a cui vengono sottoposti gli artisti. Scopriamo il significato e il testo.

Badabum Cha Cha di Marracash: il significato della canzone

Uscita il 18 aprile del 2008, la canzone Badabum Cha Cha di Marracash è contenuta all’interno del primo album di studio, che ha come titolo il solo nome d’arte dell’artista. Il brano, come raccontato dal produttore Deleterio (pseudonimo di Piermarco Gianotti), è nato per caso. Marra aveva già in mente il ritornello, ma a dargli l’input per creare un pezzo sono state le marcette. Il significato ruota attorno alle differenze tra poveri e ricchi, tra rapper italiani e stranieri, tra le richieste delle case discografiche e le reali volontà dell’assistito.

“I poveri almeno ti ordinano cosa fare

I ricchi invece, loro usano il plurale

Prendiamo, spostiamo e alziamo e dopo restano a guardare“.

Il protagonista di Badabum Cha Cha, pur non navigando nell’oro, ha una certezza: quando si esibisce, sotto il palco c’è un grande caos perché la sua gente è diversa.

“Dice vendi ai dodicenni che quella è l’età

Metti un po’ di trucco in faccia che crea novità

Gli ho risposto sono vero e serio

Ecco la novità e in più sono un mezzo genio, ma nessuno lo sa“.

Rifiutare le proposte delle case discografiche è difficile e Marracash non è il primo artista a imporre le sue volontà. Se n’è fregato ed è andato avanti per la sua strada. Oggi, con il senno di poi, ha fatto bene, visto che le sue canzoni riscuotono sempre consensi.

Ecco il video di Badabum Cha Cha di Marracash:

Il testo della canzone

Qui non va ma questo badabum cha cha

Tira forte in Francia USA e Canada

Fossi nato in altri paesi magari avevo il Mercedes…

Continua per il testo integrale