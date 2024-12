Teo Mammucari torna a parlare dell’intervista a Belve e confessa i motivi del suo comportamento: “Soffro le donne forti”.

Dopo la discussa intervista a Belve, Teo Mammucari ha deciso di raccontarsi a Selvaggia Lucarelli in un’intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano. Il conduttore ha spiegato le motivazioni dietro il comportamento che lo ha portato a interrompere l’intervista con Francesca Fagnani. Scopriamo che cosa ha detto.

Teo Mammucari: una confessione a cuore aperto

“Sono andato in panico, non stavo bene” ha dichiarato Mammucari durante l’intervista con Selvaggia Lucarelli. “Prendo il Lexotan per dormire. Ho pensato di sospendere il teatro e di prendermi un anno sabbatico dalla televisione. È un periodo difficile“.

Il conduttore ha anche ammesso di aver ricevuto insulti e minacce online dopo l’episodio: “Sono stato travolto da insulti e commenti violenti. Ho capito di aver sbagliato e l’ho accettato, ma non è stato facile“.

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il rapporto di Mammucari con le “donne forti”, che ha ammesso di vivere con insicurezza. “Credo che questo derivi da un trauma legato a mia madre, che mi ha lasciato in collegio quando avevo tre anni. Questo abbandono ha generato in me insicurezza e diffidenza verso le donne“.

Mammucari ha riconosciuto che la presenza dominante di Francesca Fagnani lo ha messo in difficoltà durante l’intervista, rivelando: “Non mi sono fidato. Sono andato in panico. È un problema su cui ho lavorato, ma che a volte riaffiora“.

Teo Mammucari pretende le scuse di Francesca Fagnani

Teo Mammucari ha affrontato anche il caso della parolaccia pronunciata fuori dallo studio, che molti hanno interpretato come un insulto rivolto alla conduttrice di Belve.

“Non era diretta a lei. L’ho detto entrando in camerino. Ma quel momento è stato montato in modo da incattivire ulteriormente le persone contro di me” ha dichiarato il conduttore.

Il conduttore ha, infine, aggiunto: “Ho sbagliato su molti aspetti, ma anche Fagnani dovrebbe chiedermi scusa per aver lasciato che la vicenda venisse interpretata in maniera distorta“. Francesca Fagnani risponderà alle dichiarazioni di Teo Mammucari? Non ci resta che attendere per scoprirlo!