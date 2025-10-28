Lucio Corsi, notte movimentata dopo il tentativo di furto: cosa è successo

Tentato furto al ristorante della madre di Lucio Corsi in Maremma: nessun danno, indagano i carabinieri. Scopri cos’è successo.

Un episodio che ha destato preoccupazione, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, alcuni ignoti hanno tentato di introdursi nel ristorante “Macchiascandona“, gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore maremmano Lucio Corsi. Il locale, conosciuto in tutta la zona per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena, si trova nella campagna tra Grosseto e Castiglione della Pescaia. Ma scopriamo che cosa è successo e chi sono i responsabili.

Tentato furto al ristorante della madre di Lucio Corsi

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, i malintenzionati avrebbero tagliato un lucchetto e forzato una porta sul retro dell’edificio, ma si sarebbero poi allontanati senza portare via nulla. A scoprire i segni di effrazione è stato un vigilante, che ha dato immediatamente l’allarme intorno alle due di notte.

Sul posto sono intervenuti i titolari del ristorante, che hanno verificato subito l’assenza di danni o ammanchi all’interno del locale.

Lucio Corsi in un primo piano con la chitarra – www.donnaglamour.it

I carabinieri, già attivi in quell’area per altri episodi simili, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del tentato furto.

Paura per la famiglia di Lucio Corsi

Il ristorante Macchiascandona, situato nella zona al confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, è conosciuto in tutta la zona per la cucina tipica toscana e, in particolare, per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena.

L’episodio, pur non avendo causato danni, ha destato preoccupazione nella comunità locale, molto legata al ristorante e alla famiglia Corsi. Le indagini proseguono per identificare gli autori del tentato furto.

La famiglia del cantautore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto, e lo stesso vale per il cantautore toscano.