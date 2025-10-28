Francesca Fialdini senza filtri: “Un bel faccino serve”, e svela se è single

Francesca Fialdini parla di bellezza, carriera e amore: “Mi sono truccata a 25 anni, ora sono innamorata”.

Francesca Fialdini, 46 anni, conduttrice di successo e volto amato della Rai, si è confessata in un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato con sincerità del rapporto con il suo corpo, della femminilità e dell’amore. Attualmente impegnata nella nuova edizione di Ballando con le Stelle e alla guida del programma domenicale Da noi… a ruota libera, la giornalista ha rivelato dettagli inediti della sua vita. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesca Fialdini: “Non sono una bomba sexy, ho scelto la strada più difficile”

Ripercorrendo i suoi anni giovanili, Fialdini ha raccontato di aver vissuto la femminilità con pudore e discrezione. “

“Quando da bambina sono diventata donna mi sono chiesta: ‘E ora che ci faccio con questa abbondanza?’” ha confidato, ricordando come preferisse indossare i maglioni del padre per nascondere il suo corpo. “Mi sono truccata la prima volta a 25 anni, solo per andare in onda. Prima non avevo mai usato né rossetto né rimmel” ha rivelato.

Francesca Fialdini – www.donnaglamour.it

Pur consapevole di avere un viso che “funziona in tv”, la conduttrice ha spiegato di aver puntato tutto sulla professionalità: “Un bel faccino serve, ma non ho mai voluto essere sexy. Ho scelto di attirare l’attenzione con ciò che dico, non con il corpo. È la strada più difficile, lo so“, Tuttavia, ammette che la bellezza a volte le ha creato ostacoli, rendendo più arduo essere presa sul serio, soprattutto nei contesti professionali dominati dagli uomini.

“Sono innamorata, ma la mia vita non ruota intorno all’amore”

Francesca Fialdini ha poi parlato del suo modo di vivere i sentimenti, rivelando di essere innamorata: “Certo che c’è, sono innamorata. È una storia antica e nuova al tempo stesso“. Nonostante la riservatezza, ha chiarito di non considerare l’amore come un completamento: “L’amore non è un’alternativa a me stessa. L’autorealizzazione passa da altro, non solo da chi hai accanto” ha dichiarato.

Ha aggiunto di essere cambiata nel tempo: “A trent’anni ero gelosa, oggi penso: ‘Se non vuoi stare con me, vai pure’. Rivendico e concedo spazi personali. L’amore è un passo a due, senza fiducia e libertà non funziona“. E conclude con ironia: “Non dovrei dirlo io, ma sono la compagna perfetta“.