Barbara D’Urso ammette il veto di Mediaset in un audio diffuso da Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi sgancia la bomba.

Un’anticipazione esclusiva della nuova puntata di “Falsissimo“, il format di Fabrizio Corona su YouTube, sta facendo tremare i vertici televisivi. Nelle scorse ore, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un estratto di una conversazione privata con Barbara D’Urso, in cui la conduttrice conferma, per la prima volta, una voce che circolava da mesi: quella di un presunto veto di Mediaset sul suo nome, imposto alla Rai tramite esponenti politici di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Quella cosa lì, quella del veto, è vera”

Nel breve audio anticipato da Fabrizio Corona, si sente la voce inconfondibile di Barbara D’Urso. Le sue parole, pronunciate con tono fermo ma misurato, mettono fine a tre anni di silenzio su una vicenda che ha segnato la sua carriera.

“Quella cosa lì, quella del veto, è vera” afferma la conduttrice, riferendosi alle presunte pressioni esercitate per impedirle di approdare in Rai. Una frase che conferma quanto finora era stato soltanto ipotizzato.

Corona, che nel suo format ha spesso svelato retroscena del mondo televisivo, ha scelto di diffondere il frammento proprio alla vigilia della nuova puntata, promettendo “altre rivelazioni scomode“. La d’Urso, invece, avrebbe deciso di non approfondire ulteriormente l’argomento, spiegando di voler mantenere il riserbo “per ora”.

Il veto e l’ombra della politica dietro l’addio a Mediaset

Il cosiddetto “veto Mediaset” era emerso come indiscrezione poco prima della conferma della partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Secondo quanto riportato da diverse fonti, esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia – partiti legati alla storia del gruppo televisivo fondato da Silvio Berlusconi – avrebbero chiesto alla Rai di non coinvolgere la conduttrice nei propri programmi.

All’epoca, Barbara aveva definito la notizia “terribile”, dichiarando di non crederci. Oggi, la sua ammissione cambia completamente la prospettiva, gettando una nuova luce sulle ragioni che l’hanno tenuta lontana dal piccolo schermo pubblico.