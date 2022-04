Le due showgirl si sono incontrate nell’irriverente show e le cose non sembrano andate benissimo, la tensione era palpabile e più di una frase non è passata inosservata.

Soleil Sorge è stata ospite de Le Iene, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Le due showgirl in realtà si conoscono abbastanza bene, considerando che l’ex gieffina è stata la fidanzata di Jeremias. Le due però non sembrano nutrire simpatia l’una verso l’altra e un gesto in particolare della conduttrice, lo fa capire molto bene.

Cosa è successo tra Belen e Soleil

Soleil Sorge

Con la loro sottile ironia, Le Iene hanno fatto un riassunto della carriera di Soleil Sorge divisa tra vari reality: Grande Fratello, Isola dei Famosi e Uomini e Donne. Le frecciate in stile “Iene” non sono mancate ma un particolare non è passato inosservato agli spettatori. Quando Belen rivela la lista dei fidanzati che negli anni ha avuto l’influencer italo-americana, la conduttrice non menziona il fratello Jeremias. Sicuramente tra le due, nonostante non ci sia stato uno scontro, non sembra esserci tanta simpatia. D’altronde anche Cecilia Rodriguez aveva dichiarato di essere contenta che Soleil abbia lasciato Jeremias: “Eravamo cognate e ci vedevamo… andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto. Quando loro si sono lasciati ero contenta… sì!” Alla luce di queste dichiarazioni, è plausibile pensare che lo stesso pensiero accomuni anche Belen e che non fosse molto felice della Sorge.

In ogni caso l’ex gieffina è riuscita a svincolarsi della pungente ironia del programma con un sorriso e un autoironia molto apprezzata dal pubblico.

