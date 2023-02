Non solo le tendenze moda ma anche quelle beauty virano verso l’effetto naturale ed essenziale: le unghie sono trendy se sono nude

Nelle ultime fashion week ad avere avuto grandissimo successo e click sono stati i look essenziali: alla fine dello scorso anno uno dei più downloadati è stato un outfit di Bottega Veneta composto da solo canotta, jeans ed it-bag. Insomma, le tendenze moda si muovono verso l’essenziale e le beauty non restano certo a guardare, anzi. Se lo scorso anno le glazed nails di Hailey Bieber sono state le regine indiscusse dei trend unghie, il filo rosso del nude adesso si muove verso le unghie dall’effetto lipgloss. Delicate, raffinate e indiscutibilmente trendy non conoscono certo stagione: sono destinate a diventare una possibile variante della tendenza nude che è ormai evergreen come la french manicure.

Tendenza Unghie 2023: l’effetto lipgloss, naturale ma prezioso e lucente

Il motto delle unghie nude è less is more, che nella loro variante lipgloss diventano shiny ma senza andare oltre il confine dell’effetto lucente. Ecco perché tra le tendenze nails in voga, questa può convincere anche chi non ama unghie troppo appariscenti ma non rinuncia al dettaglio originale: le unghie lipgloss si liberano del top coat cromato, caratteristico delle glassate e conquistano il cuore di chi ama vedere quel luccichio vedo e non vedo.

Se la dicitura lipgloss potrebbe portarvi a pensare che l’effetto sia anche appiccicoso niente paura, perché del luccicante lipstick conservano solo l’effetto morbido, sensuale e naturale. Protagonista infatti è proprio la base naturale delle unghie, che viene valorizzata enfatizzandone la trasparenza, a cui se cercate un’ulteriore effetto shiny potete aggiungere qualche brillantino da sospendere nel gloss anziché essere applicati sopra. Infine il tocco del top coat gel per una finitura più lucida.

Come realizzare le unghie effetto lip gloss

Le unghie lipgloss possono essere facilmente realizzate anche in casa: basterà armarvi dei giusti prodotti, colori e mixarli con attenzione. Un po’ come per la base trucco, fondamentale per la buona riuscita del make up, anche per realizzare le unghie effetto lipgloss è necessario massima pulizia: lucidate e limate le vostre unghie prima di iniziare con la prima base.

Se le vostre unghie non dovessero essere proprio al top, aggiungendo strati extra di top coat riuscirete ad ottenere una buona base su cui lavorare per rendere l’effetto complessivo armonioso rosa semi opaco. Dopo aver quindi deciso di quanti strati abbiate bisogno, potete passare al finish aggiungendo un gloss trasparente con un po’ di scintillii o perlescenza, prima del top coat gel ultra lucido. Infine personalizzate come preferite: su Instagram l’#lipglossnails vi suggerisce diverse nails inspo: potete aggiungere sticker, brillantini o decorazioni leggere da realizzare con un pennello.

