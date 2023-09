Durante la puntata di Uomini e Donne, due ex volti di Temptation Island sono stati protagonisti di una romantica proposta di matrimonio.

Ripartita col botto la nuova stagione di Uomini e Donne. Protagonista Maria De Filippi che nello studio del suo talk show pomeridiano ha dato spazio anche ad alcune coppie dell’ultima edizione di Temptation Island. Presenti in studio, oggi, infatti, Giuseppe e Gabriela che hanno messo in scena una splendida e romantica proposta di matrimonio…

Temptation Island: proposta di matrimonio tra Giuseppe e Gabriela

Maria De Filippi

La puntata andata in onda di Uomini e Donne in data odierna è stata ricca di colpi di scena. In particolare sono stati gli ospiti a dare “spettacolo”. Presenti in studio, come detto, Giuseppe e Gabriela, due ex volti di Temptation Island.

Visibilmente emozionato, il ragazzo è parso stranito e agitato non appena entrato in studio. Dopo i saluti di rito, Giuseppe ha chiesto di poter andare in bagno ed in quel momento si è capito perché.

Sugli schermi un video che riguarda la coppia e la sua Gabriela: “Parto quando ti ho visto per la prima volta, mi ricordo il primo bacio sulla guancia, il primo bacio vero, le prime passeggiate”, le parole del ragazzo. “Sono passati tanti anni e ho fatto tante scemità. Siamo andati a Temptation e quando ci siamo lasciati quella notte non sono riuscito a dormire. Poi un altro falò, siamo tornati insieme e neanche quella notte siamo riusciti a dormire: parlavamo e piangevamo. Ti chiedo ancora scusa […]”.

Parole dette col cuore che hanno fatto da preludio ad un’altra dichiarazione d’amore: “Tu Gabriela sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai anche l’unica. Sei una rarità”.

Ma non solo. Giuseppe, davanti a tutti i presenti, ha deciso di mettersi in ginocchio e di fare la proposta di matrimonio alla sua dolce metà: “Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie”.

Dal canto suo, la giovane ha risposto di sì, abbracciando e baciando il suo futuro marito…

Di seguito anche un post social con la proposta di nozze: