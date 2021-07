Manuela e Luciano si sono ufficialmente fidanzati e sono sempre più innamorati dopo Temptation, i due fanno sul serio e hanno già diversi progetti

La neo coppia di Temptation Island è sempre più affiatata e ha già progetti per il futuro. Manuela e Luciano sono ufficialmente fidanzati e sempre più affiatati e innamorati. Un amore nato dalla rottura definitiva tra Stefano Sirena e Manuela Carriero, la cui relazione è stata sicuramente tra le meno assortite di questa edizione del reality.

Manuela e Luciano si sono fidanzati e hanno già molti progetti per il futuro

Dopo la fine dell’ultimo falò che ha segnato la rottura definitiva tra Stefano e Manuela, tra la lei e il single Luciano continua l’amore. I due si sono presentati dinnanzi a Filippo Bisciglia per raccontare come sono andate le cose un mese dopo. Manuela e Luciano sono apparsi più affiatati che mai e hanno ammesso di essere fidanzati e di avere già tantissimi progetti insieme per il futuro della coppia.

Questa particolare attrazione tra loro si era già notata prima del falò finale, quando Manuela si è lasciata andare a ripetuti baci appassionati con Luciano, chiedendo subito il confronto con il fidanzato per potersi vivere la storia d’amore con il single. Anche Stefano si sta rifacendo una vita con la single Federica e i due sembrano già molto presi.