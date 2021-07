Elisabetta Canalis non rinuncia all’allenamento nemmeno mentre è in vacanza: anziché abbandonarsi al riposo, la showgirl fa kickboxing ed esercizi con gli elastici.

C’è chi preferisce la sdraio, chi la palestra e chi invece riesce a fare entrambi.

È il caso di Elisabetta Canalis, che mentre si gode la spensieratezza delle vacanze si tiene in forma con un regime di allenamento davvero intenso.

La showgirl originaria di Sassari condivide sul proprio profilo Instagram video e foto degli esercizi a cui si sottopone. Ad esempio, tra le sue stories, eccola mentre fa kickboxing: calci, pugni alternati, schivate e soprattutto tanta concentrazione mentre manda a segno colpo dopo colpo. La kickboxing è uno sport incredibilmente intenso, che mette a dura prova la resistenza della Canalis.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

In un altro post, invece, ecco mentre si allena con un elastico sul ponte di una barca: l’allenamento ideale per tenere le gambe toniche e muscolose e soprattutto per prepararle a un tuffo in acqua!