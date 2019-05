Taylor Mega ha un nuovo amore. Lui sarebbe un imprenditore iraniano, Hormoz Svafi con cui ha trascorso una vacanza in un resort di lusso in Vietnam.

Taylor Mega è di nuovo innamorata? Sembrerebbe proprio di sì. Il cuore della bella influncer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sembra che stia battendo per un multimilionario iraniano. Si tratterebbe di Hormoz Svafi, un imprenditore 56enne che gestisce diverse società in giro per il mondo. Proprio lui avrebbe stregato il cuore dell’ex fidanzata di Tony Effe, cantante della Dark Polo Gang. Ma sarà amore o semplice business? Ai posteri l’ardua sentenza.

Taylor Mega e Hormoz Svafi: vacanza da sogno

Un hotel di lusso a 5 stelle ha fatto da cornice alla vacanza che Taylor Mega e Hormoz Svafi si sono regalati. A svelare il tutto, le foto postate su Instagram dalla bella Mega, ma non solo. I dettagli sono stati resi noti dalsettimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha raccontato anche di un accordo, privato, che c’è tra i due. Secondo il direttore, infatti, la Mega avrebbe promesso a Svafi di non parlare di lui e di non rilasciare nessuna intervista.

Anche i selfie insieme sarebbero vietati. In questo caso, però, Hormoz Svafi esiste realmente, e non solo perché di lui esistono foto (poche) che circolano per il web, ma perché in passato ha avuto una storia d’amore con l’attrice Yyvonne Sciò.

Un’altra piccola chicca e che Taylor e Hormoz non sono soli in vacanza, ma ci sarebbe anche il figlio di lui, Vietar, che ha da poco compiuto 18 anni.

Taylor Mega: da Flavio Briatore a Hormoz Svafi

Per la fashion blogger e influencer non è la prima volta che si accompagna a uomini più grandi di lei. Tra Taylor e Hormoz, infatti, ci sono ben 30 anni di differenza, ma sembra non essere un problema.

In passato, inoltre, la Mega è stata con Flavio Briatore, molto più grande di lei e dopo ha avuto dei flirt con Fabrizio Corona (mai confermato), Sfera Ebbasta, fino a Tony Effe. Smentita, inoltre, anche un flirt ipotetico tra lei e Biondo, ex concorrente di Amici.