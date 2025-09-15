Il tatuaggio a forma di drago è davvero simbolo di rabbia e distruzione? Il suo vero significato e quali vip italiani e internazionali lo sfoggiano sul proprio corpo.

Conoscete il significato del tatuaggio a forma di drago? In molti pensano che rappresenti solo la rabbia o la ferocia, simbolo di un’anima irascibile o pericolosa. In realtà, è esattamente l’opposto. Il drago è una delle creature più affascinanti della mitologia mondiale, spesso portatrice di saggezza, forza e trasformazione. Ma non solo. Ecco, a seguire, il significato, l’origine e i vip italiani o internazionali che lo hanno scelto.

Tatuaggio drago: significato e origine

Il drago, nei secoli, è stato rappresentato in modi molto diversi tra Oriente e Occidente, ma ha sempre avuto un impatto fortissimo sull’immaginario collettivo. Non si tratta di un semplice mostro sputafuoco, ma di una figura mitologica complessa, piena di simboli e significati profondi.

Nella cultura occidentale, il drago è spesso visto come una creatura potente e pericolosa, ma anche come una prova da superare. Uccidere il drago, nella simbologia medievale, significava superare le proprie paure, affrontare le sfide della vita e rinascere più forti. Ecco perché un tatuaggio a forma di drago può simboleggiare la forza interiore, la resilienza, il coraggio e la protezione.

Al contrario, nella cultura orientale, soprattutto in quella cinese e giapponese, il drago è una figura sacra e positiva. È associato a valori come saggezza, abbondanza, buona fortuna e potere spirituale. In Cina, per esempio, rappresenta l’imperatore e l’energia del cielo; in Giappone, è un protettore dell’umanità e della natura.

In molti scelgono di tatuarsi un drago per rappresentare la padronanza di sé, la connessione tra corpo e spirito, oppure per segnare una fase di trasformazione e rinascita personale.

Ragazzo con tatuaggio raffigurante un drago. – www.donnaglamour.it-

Tatuaggio drago: i Vip che l’hanno impresso sulla pelle

Anche tra le celebrity, il drago è una delle scelte più affascinanti e scenografiche nel mondo del tatuaggio. Ognuno lo interpreta a modo proprio, seguendo la propria cultura o ispirazione artistica.

Angelina Jolie, grande amante dei tatuaggi con significati spirituali e culturali, ha avuto in passato un drago tribale sul braccio, rimosso dopo la fine di una relazione, ma che ha lasciato il segno anche nel suo immaginario estetico.

Justin Bieber ha scelto un drago sul braccio, stilizzato in chiave orientale, come rappresentazione della forza e della trasformazione.

Tra gli italiani, Fedez ha un drago colorato tatuato sul fianco, che si estende con dettagli elaborati fino al busto, una scelta che racconta il suo spirito combattivo e la capacità di rigenerarsi dopo le difficoltà della vita.

Asia Argento, amante dei tatuaggi simbolici e potenti, ha mostrato più volte il suo drago stilizzato su una parte laterale del corpo, richiamando la simbologia orientale.