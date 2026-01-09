Tali e Quali, svelato cosa vince il campione: il premio è sorprendente

Cosa vince chi porta a casa il titolo di Campione di Tali e Quali? Il concorrente che riesce a trionfare porta a casa un “ricordo”.

Tali e Quali, figlio di Tale e Quale Show, va in onda dal 2019 e, di edizione in edizione, continua ad appassionare il grande pubblico. Il segreto, oltre alla presenza del conduttore e dei giurati, è la partecipazione di concorrenti sconosciuti, comuni. Ma, cosa vince chi diventa Campione? La risposta vi sorprenderà?

Tali e Quali, cosa si vince nello spin off di Tale e Quale Show

Spin off di Tale e Quale Show, Tali e Quali ha riscosso un grande successo fin dalla primissima edizione. Era il 2019, quando Carlo Conti portava in onda la prima puntata del format, figlio della sua creatura primordiale, restandone al comando per quattro edizioni per poi passare il timone a Nicola Savino. Persone comuni, che si ritrovano a vestire i panni di grandi nomi della musica: da Renato Zero a Lady Gaga, passando per Ligabue. Ma, cosa vince chi trionfa?

A differenza dello show originale, a Tali e Quali non partecipano personaggi dello showbiz. Sono sconosciuti, che hanno una passione per il canto o le imitazioni e decidono di mettersi alla prova davanti alle telecamere. Di puntata in puntata, chi vince passa alla fase successiva, fino ad arrivare alla finale che vede sfidarsi coloro che hanno trionfato nelle messe in onda precedenti.

Oltre alla visibilità, colui che viene eletto campione di Tali e Quali vince un trofeo in plexiglass.

Tali e Quali: il cachet dei concorrenti

Anche se non ci sono conferme da parte della Rai, secondo voci di corridoio, chi vince Tali e Quali non si porta a casa solo un premio in plexiglass e la gloria. I concorrenti dovrebbero percepire dei cachet per ogni puntata a cui partecipano, che viene corrisposto come rimborso spese. A questi, probabilmente, si aggiungono somme che, però, andrebbero in beneficenza.