Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli, conducono Tale e Quale Show al posto di Carlo Conti.

Dopo aver condotto la puntata di venerdì 30 ottobre in collegamento da casa a causa del Covid, Carlo Conti è ora costretto ad alzare bandiera bianca: non sarà lui il padrone di casa della puntata di venerdì 6 novembre 2020 di Tale e Quale Show. In attesa che il presentatore toscano si rimetta e torni al suo programma, gli autori hanno pensato di sostituirlo con i giudici: la puntata, in onda in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa su Rai Uno, sarà infatti presentata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show: l’omaggio a Gigi Proietti

Nella puntata di venerdì 6 novembre di Tale e Quale Show non può certo mancare un omaggio a Gigi Proietti: l’attore romano nel 2015 è stato anche uno dei tre giudici del programma. Gli altri due erano Claudio Lippi e Loretta Goggi (che è presente nel cast del talent show sin dalla prima edizione).

Gigi Proietti

A pochi giorni dalla sua morte, avvenuta lunedì 2 novembre, Tale e Quale Show non poteva certo esimersi dal ricordare, omaggiare e salutare l’amatissimo artista.

Tale e Quale Show: la puntata del 6 novembre

Tale e Quale Show è entrato nella sua fase finale, venerdì 13 novembre andrà infatti in onda la puntata conclusiva di questa edizione. La scorsa settimane è iniziato il torneo tra i migliori sei in classifica di questa edizione e i migliori quattro della scorsa.

Il leader della classifica provvisoria è al momento Pago, che nella scorsa puntata ha interpretato Ricky Martin con la sua celebre La bomba. Al secondo posto c’è Barbara Cola, che ha vestito i panni di Aretha Franklin, al terzo Jessica Morlacchi che è stata per una sera Marcella Bella.