No Time To Die è l’ultimo film in cui Daniel Craig intepreta James Bond: la nuova 007 sarà una donna, a vestirne i panni sarà Lashana Lynch.

Anche James Bond va in pensione. L’agente segreto più famoso al mondo comparirà per l’ultima volta nel film No Time To Die, ma non pensiate che la saga di 007 si fermi: tutt’altro, continuerà con un nuovo agente segreta. O meglio, con una nuova agente segreta. Sarà infatti una donna la protagonista dei prossimi film: il suo nome sarà Nomi e a interpreterà sarà Lashana Lynch. Il personaggio farà la sua prima apparizione proprio in No Time To Die, al fianco di Daniel Craig che, come annunciato, dopo quindici anni e cinque film, lascia il ruolo di James Bond.

007 donna: Nomi erede di James Bond

E’ stata la stessa Lashana Lynch, in un’intervista rilasciata a Harper’s Bazar, ad aver annunciato che sarà la sua Nomi la prossima 007. Questa decisione dei produttori ha, come facilmente pronosticatile, portato a numerose critiche.

“Sono una donna nera. Se fosse stata scelta una qualsiasi altra donna nera per il ruolo, sarebbe stata oggetto dei stessi discorsi e avrebbe subito gli stessi attacchi e gli stessi abusi. Devo solo ricordare a me stessa che la discussione è in atto e che sono parte di qualcosa che sarà molto rivoluzionario” ha spiegato la stessa Lashanna Lynch.

“Non volevo sprecare l’opportunità di raccontare la realtà quando pensavo a ciò che il personaggio di Nomi poteva rappresentare. Ho cercato di trovare almeno un momento nella sceneggiatura in cui il pubblico nero avesse un motivo per annuire, felice di vedere rappresentata la propria vita reale. In ogni progetto di cui faccio parte, indipendentemente dal budget o dal genere, l’esperienza “Black” che sto rappresentando deve essere autentica al 100%” ha poi proseguito parlando del suo personaggio.

007: gli attori

Fino a questo momento sono stati sei gli attori che dal 1962 a oggi si sono alternati nel ruolo dell’agente segreto 007. Il primo James Bond è stato interpretato da Sean Connery, che ha interpretato questo ruolo per sei film. Tra il quinto e il sesto c’è stata una parentesi con George Lazenby.

Poi è stato Roger Moore a interpretare per sette film il ruolo di James Bond, in seguito Timothy Dalton per due pellicole e Pierce Brosnan per quattro. Dal 2006 questo ruolo è invece interpretato da Daniel Craig.

