Arrivano sul mercato le t-shirt e i gadget a tema vaccinazione ed è subito un boom di vendite on line.

Se la maggior parte delle persone sono in attesa di vaccinarsi nella speranza di poter compiere soltanto uno dei primi passi per ritornare all’agognata normalità, nel frattempo sul mercato on line sono invece arrivate le magliette e i gadget a tema vaccinazione. Un successo inaspettato che ha superato anche la moda dei selfie post-inoculazione diffusasi sui social.

T-shirt e gadget a tema vaccinazione in vendita on line

Si sta diffondendo una nuova moda fra i fortunati che riescono a vaccinarsi, si tratta infatti di mostrare in rete non solo il momento in cui ci si sottopone al vaccino ma anche indossando una maglietta con tanto di scritta “Vaccinato”.

Non solo magliette che inneggiano alla campagna di vaccinazione ma anche vari gadget come ad esempio ha fatto Etsy, il marketplace online globale che ha deciso di creare un’apposita sezione dedicata proprio all’e-shop a tema vaccinati ma quanto costano queste magliette?

T shirt e gadget a tema vaccinazioni a costi accessibili per tutti. Con poco più di 10 euro è possibile acquistare una maglietta con la scritta Vaccinato oppure Vaccinated beacuse I’m not stupid che tradotto letteralmente significa Sono vaccinato perché non sono stupido. A meno di dieci euro invece sono in vendita on line anche i gadget come una spilletta con su scritto Fully vaccinated (Completamente vaccinato).

Moda di t-shirt a tema vaccinazione

Non manca anche la consueta ilarità sul tema vaccinazione come la scritta sulle magliette in vendita: “Mi sono vaccinato ma voglio che alcuni di voi mi stiano ancora lontani” e anche sul sito di Ebay ci si può aggiudicare con un semplice clic la t-shirt con la scritta che recita così: “Abbracciami sono vaccinato”.